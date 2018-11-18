У Києві зірвали марш на підтримку трансгендерних людей: є постраждалі

У неділю, 18 листопада, в центрі Києва проходив марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей, які загинули від насильства. Учасників мирної акції відтіснили правоохоронці через небезпеку з боку радикальних противників маршу.

Про це розповіла учасниця акції, виконавча директорка правозахисної організації Amnesty International Оксана Покальчук, повідомляє "Громадське".

24 канал повідомляв, що 18 листопада в Києві невідомі протестують проти всиновлення трансгендерів в Україні. Мітингувальники тримають у руках українські прапори, на яких зображений портрет Ісуса, та прапори з написами "Всі разом за сім'ю".

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Я особисто йшла та бачила, як за мною рухалися вже відомі мені люди з радикальних угруповань, які і раніше зривали такі заходи. Біля метро противники маршу почали кидати дуже багато димових шашок, а поліція була бездіяльною,

– розповіла правозахисниця.



Противники маршу кидали димові шашки//Фото: РБК-Україна

За її словами, учасники мирного маршу простояли біля станції метро "Університетська" не більше ніж 10 хвилин, після чого поліція силою почала відтісняти їх у метро та на платформу. Цим самим правоохоронці заблокували мітингувальників усередині та перекрили вхід у підземку.

Організаторка маршу Інна Ірискіна повідомила, що поліція порадила учасникам маршу піти в метро через небезпеку.

Мене особисто притискали сильно до входу. Радикали агресивно вимагали пустити їх усередину, частина з них прорвалась, інших поліція відтіснила,

– розповіла Покальчук та додала, що не знає, чи є серед учасників протесту постраждалі.

За інформацією видання, двом учасницям акції розпилили в обличчя перцевий газ. Їх забрала до лікарні "швидка".



Постраждала від перцевого газу дівчина//Фото: РБК-Україна

Речниця поліції Києва Оксана Блищик сказала, що поліція запобігала правопорушенням на марші, проте "інформацію про силові дії проти учасників перевірятимуть". Також поліція перевірить інформацію про затриманих або постраждалих.

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Хто такі трансгендери? Це особи, що відчувають невідповідність між своєю анатомічною і психічною статтю (гендерною ідентичністю).Трансгендери не просто бажають бути представниками протилежної статі, вони саме так почуваються. Трансгендерність – це не психічне захворювання, вона була перенесена з психічних розладів до "інших спечифічних станів, що характеризують сексуальне здоров'я (HA8Y)".