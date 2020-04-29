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      У Києві зіткнулися 7 авто: відео ДТП

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      ДТП в Києві сьогодні 29 квітня на бульварі Дружби Народів
      ДТП в Києві сьогодні 29 квітня на бульварі Дружби Народів / newsone.ua (ілюстративне фото)

      У Києві сталася ДТП 29 квітня за участю відразу 7 автомобілів. Аварію зняли на відео на бульварі Дружби Народів.

      "ДТП-паровозик за участю відразу 7 автомобілів сталася на бульварі Дружби Народів. Досить часто в цьому місці відбуваються подібні аварії. Чому?" – повідомили у фейсбук-спільноті "Киев Оперативный".

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      Дивіться відео ДТП з сімома авто в Києві:

       

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
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