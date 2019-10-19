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      У Києві зіткнулися два таксі Uklon з пасажирами: є постраждалі

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      У Києві зітнкнулися два таксі Uklon з пасажирами
      У Києві зітнкнулися два таксі Uklon з пасажирами / Інформатор

      У Києві на вулиці Вадима Гетьмана вночі 19 жовтня зіштовхнулися два таксі марки Uklon – Skoda Octavia и Mazda 3 – з пасажирами. В результаті аварії постраждали дві людини.

      Деталі пригоди встановлюють правоохоронці, передає "Інформатор".

      До теми: У Києві на ходу спалахнув тролейбус із 40 пасажирами всередині: фото, відео

      Під час руху водій Skoda спробував різко перебудуватися в сусідній ряд, проте врізався в Mazda, через що вона виїхала на зустрічну смугу і в'їхала в стовп.

      Два таксі зіштовхнулися в Києві / фото "Інформатор"

      В результаті ДТП постраждали водій Skoda і пасажир Mazda, їх госпіталізували до лікарні.

      Дивіться відео з місця аварії автомобілів таксі:

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      Гвоздик – Бетербієв: онлайн-трансляція чемпіонського бою
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Авто Аварії та ДТП Постраждалі
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