У Києві зіткнулися два таксі Uklon з пасажирами: є постраждалі

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана вночі 19 жовтня зіштовхнулися два таксі марки Uklon – Skoda Octavia и Mazda 3 – з пасажирами. В результаті аварії постраждали дві людини.

Деталі пригоди встановлюють правоохоронці, передає "Інформатор".

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Під час руху водій Skoda спробував різко перебудуватися в сусідній ряд, проте врізався в Mazda, через що вона виїхала на зустрічну смугу і в'їхала в стовп.

Два таксі зіштовхнулися в Києві / фото "Інформатор"

В результаті ДТП постраждали водій Skoda і пасажир Mazda, їх госпіталізували до лікарні.

Дивіться відео з місця аварії автомобілів таксі: