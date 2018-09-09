У Києві злодії пограбували квартиру заступника міністра економіки Нефьодова, – ЗМІ

Поки заступник міністра економіки Максим Нефьодов відпочивав на фестивалі Burning man у США, його квартиру у Києві пограбували.

Про це повідомляє "Страна", посилаючись на власні джерела у МВС.

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Нефьодов був у відпустці два тижні, тож, очевидно, злодії діяли за вказівкою. Адже були впевнені, що чиновник повернеться додому ще не скоро.

Під час пограбування зловмисники проявили мало не вміння альпіністів. Вони не зламали міцні замки, а залазли всередину через вікно багатоповерхівки. Так само через балконне вікно і втекли.

Крадіжку виявив сам Нефьодов, коли повернувся з подорожі, та заявив в поліцію.

Про суму награбованого не повідомляється, проте відомо, що зникло все цінне – годинник, золото, гроші і техніка.

На місці злочину працює слідчо-оперативна група, а за фактом крадіжки порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України.