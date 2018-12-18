У Києві змінили маршрути деяких тролейбусів через відкриття головної ялинки країни

Зміни в роботі тролейбусних маршрутів Києва 19 грудня / Фото з відкритих джерел

У зв’язку з проведенням святкових заходів на Софійській площі 19 грудня з 16:00 до 22:00 вносяться зміни в роботу тролейбусних маршрутів.