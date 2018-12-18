У Києві змінили маршрути деяких тролейбусів через відкриття головної ялинки країни
У зв’язку з проведенням святкових заходів на Софійській площі 19 грудня з 16:00 до 22:00 вносяться зміни в роботу тролейбусних маршрутів.
Про це повідомило комунальне підприємство "Київпастранс".
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Зокрема, змінено роботу тролейбусів маршрутів 6, 16, 18.
Так, рух тролейбусів організовується:
- маршрут № 6 – від Мінського масиву до ст. м "Лук’янівська";
- маршрут № 16 – від вул. Академіка Туполєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
- маршрут № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Додамо, що 19 грудня із 16:00 до 22:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду та вул. Володимирської (від будинку № 23 на вул. Софійській до Рильського провулку).
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