У Києві змінили маршрути громадського транспорту через пікет посольства Росії

У Києві правоохоронці частково обмежили рух транспорту по Повітрофлотському проспекту, перекривши дорогу металевими і дерев'яними огорожами, у зв'язку із пікетом посольства Росії українськими націоналістами.

Відтак, маршрути громадського транспорту, який курсував по Повітрофлотському проспекту, змінили, зазначили у повідомленні "Київпастранс".

Йдеться про маршрути тролейбусів № 8, 9, 17, 19, 19Д і автобусів маршруту №119.

Рух тролейбусів маршруту №8 курсує від вулиці Смілянська до Севастопольської площі по маршруту Чоколовський бульвар – вулиця Пітерська – вулиця Курська далі по маршруту.

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Рух тролейбусів маршруту №9 йде за курсом: Аеропорт "Київ"– Севастопольська площа – Чоколовський бульвар – вулиця Пітерська – вулиця Курська далі по маршруту. У зворотному напрямку тролейбуси маршрутів №№8,9: площа Л. Толстого – проспект Перемоги – вулиця Довженко – Дегтярівський шляхопровід – вулиця Довженко – вулиця Гетьмана – Севастопольська площа, далі за маршрутом.

Рух тролейбусів маршруту №17 курсує з площі Космонавтів по маршруту, а в зворотному напрямку: площа Толстого – проспект Перемоги – вулиця Довженко – Дегтярівський шляхопровід – вулиця Довженко – вулиця Гетьмана – Севастопольська площа – Повітрофлотський проспект – вулиця Антонова – площа Космонавтів.

Рух тролейбусів маршруту №19 курсує з площі Космонавтів по маршруту, а в зворотному напрямку: вулиці Ольжича – вулиця Теліги – вулиця Довженка – вулиця Гетьмана – Севастопольська площа – вул.Антонова – площа Космонавтів.

Рух тролейбусів маршруту №19Д – закрито.

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Рух автобусів маршруту №119 організовано по вулиці Касьяна до Солом'янської площі по маршруту, далі вулиця Липківського – вулиця Толстого – вулиця Саксаганського – проспект Перемоги, далі по маршруту, назад проспект Перемоги – вулиця Старовокзальна – вулиця Жилянська – вулиця Толстого – вулиця Липківського – Повітрофлотський проспект, далі за власною схемою маршруту.

Також свої маршрути змінили автобуси №24 і №114.

Нагадаємо, у неділю, 18 березня, у Росії відбуваються президентські вибори. РФ планувала відкрити 4 виборчі дільниці для голосування на виборах президента РФ в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак глава МВС України Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах. Зокрема, до посольства Росії в Києві та консульства в Харкові прийшли націоналісти, аби не допустити голосування.