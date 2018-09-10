У Києві знайшли мертвим інструктора-іноземця Нацгвардії: правоохоронці прокоментували інцидент

У Києві в орендованій квартирі знайшли мертвим іноземного інструктора Національної гвардії. За попередньою інформацією судово-медичного експерта, чоловік вкоротив собі віку.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Києва.

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До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від жінки, що вона виявила квартиранта без ознак життя. Правоохоронцівстановили особу загиблого. Це – громадянин іншої держави, 1982 року народження, боєць спецзагону іноземної держави, інструктор Національної гвардії України,

– йдеться у повідомленні.

"На місці події вилучили стартовий пістолет, перероблений на травматичний, та редакційне посвідчення одного з українських інтернет-ресурсів на ім’я загиблого", – повідомив начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Під час огляду медичні працівники та судово-медичний експерт виявили у чоловіка вогнепальне поранення у скроню.

"Остаточна причина смерті буде встановлена під час проведення судово-медичної експертизи. За показами знайомих, загиблий останнім часом вів замкнутий спосіб життя, а на сторінці у соціальній мережі залишив песимістичний допис",– додають у поліції.

Зазначається, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" із додатковою кваліфікацією – самогубство.