У Києві знайшли тіло хлопця з 14 ножовими пораненнями
У Святошинському районі Києва було знайдено тіло 27-річного чоловіка з численними ножовими ранами.
До поліції близько 9 вечора зателефонували медики, які повідомили про вбивство на бульварі Кольцова в Києві.
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Судово-медичні експерти нарахували на трупі 14 колото-різаних ран. Остаточну причину смерті встановить експертиза.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування та відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
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