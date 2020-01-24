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      У Києві знайшли тіло хлопця з 14 ножовими пораненнями

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      27-річного киянина знайшли вбитим / kyiv.npu.gov.ua

      У Святошинському районі Києва було знайдено тіло 27-річного чоловіка з численними ножовими ранами.

      До поліції близько 9 вечора зателефонували медики, які повідомили про вбивство на бульварі Кольцова в Києві. 

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      Судово-медичні експерти нарахували на трупі 14 колото-різаних ран. Остаточну причину смерті встановить експертиза.

      Правоохоронці розпочали досудове розслідування та відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Києва Вбивство Кримінальні новини
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