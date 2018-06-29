У Києві зник військовий медик Буйвол: колеги зниклого просять про допомогу в пошуках

У четвер, 28 червня, у Києві зник відомий український військовий медик, віце-президент з логістики Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова, кавалер ордена "За мужність" Ігор Буйвол.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці підрозділу.

"Вчора вдень пропав зі зв'язку наш брат Ігор Буйвол. Вже доба, як він не відповідає за жодним з телефонів. Вдома вчора не ночував. Службовий автомобіль, на якому він як правило пересувався, припаркований біля дому", – мовиться у повідомленні.

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Також наголошується, що до всіх, кому відомо місце перебування Буйвола, – прохання телефонувати президентові ПДМШ Геннадієві Друзенку за номером телефону 063 22 32 999.

Додадмо, що указом Президента України від 25 червня 2016 року Ігор Буйвол був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.