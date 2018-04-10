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У Києві загадково зникають неповнолітні дівчата

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Зникло 5 неповнолітніх дівчат
Зникло 5 неповнолітніх дівчат / vn.20minut.ua

За останній тиждень зникло 5 неповнолітніх дівчат, місцезнаходження яких досі невідомо.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook "Розшук дітей ГУ НП в Києві".

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Поліція використовує нові методи в пошуках: киянам надсилають смс-повідомлення, а в соцмережах публікують інформацію про зниклих підлітків.

Однією зі зниклих є Рябовляк Марія Сергіївна, 2002 р.н., яка залишила місце постійного проживання та до цього часу не повернулася.
Прикмети: на вигляд 16-17 років, середньої тілобудови, темне волосся до плечей.


Зникла Рабовляк Марія

Також Дарницьким УП розшукується неповнолітня Жуланова Ольга Ігорівна, 2005 р.н.


Зникла Жуланова Ольга

Поліцією Дарницького району розшукується неповнолітня Слуговіна Катерина Сергіївна, 01.12.2004 р.н.


Зникла Слуговіна Катерина

Дарницьким УП розшукується неповнолітня Дмитрієва Варвара Андріївна , 18.01.2006 р.н. Була одягнена в спортивні штани та кофту з капюшоном зеленого кольору.


Зникла Дмітрієва Варвара

Дарницьким УП розшукується неповнолітня Камінська Діана Дмитрівна, 11.07.2006 р.н.


Зникла Камінська Діана

Правоохоронці повідомляють, щодня в Україні приймають близько двох десятків заяв про зникнення неповнолітніх.

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Батькам рекомендують дослухатися до своїх дітей та цікавитися їхнім життям, щоб такі ситуації не виникали. А маленьких дітей потрібно привчати за допомогою звертатися в поліцію за телефоном 102.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція
Джерело: 24 Канал
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