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      Знесення скандальної надбудови у Києві: вигляд історичної будівлі у фото та відео

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      Скандальну надбудову на будинку на вулиці Софіївській у Києві почали демонтувати. "Шпаківня" в центрі столиці неабияк обурила киян. Процес ускладнювався повним ігноруванням усіх приписів власника квартири, який вирішив розширити апартаменти на дах, порушивши фасад будівлі 1952 року.

      Начальник управління цивільного захисту КМДА Роман Ткачук пояснив, що власник "шпаківні" жодним чином не йде на співпрацю з владою міста, а тому рятувальникам прийшлось заходити на місце виконання робіт через дах. Також додав: "Зараз рятувальники виконують роботу по розбирання цього бетону, цей бетон ще скріплений арматурою і потім будуть демонтувати ці конструкції".

      До слова: Гончарук та Кличко обговорили незаконні забудови в Києві

      Для знесення так званої "шпаківні" залучили 20 будівельників. А задля безпеки перехожих периметр охороняє поліція. Загрозливу надбудову зводили під погідливе мовчання ще з вересня.


      Скандальна надбудова у центрі Києва

      шпаківня київ майдан
      Власниця "шпаківні" хоче продовжувати будівництво

      За словами Романа Ткачука, зранку до рятувальників приходили адвокати горе-власника "шпаківні", мовляв, у них є документи на таке розширення квартири. Власниця каже те саме і навіть планує розширювати будівництво. Місцева ж влада ж називає надбудову незаконною. 

      Все, що каже власниця, нехай показує документи. Все це піде в суд, бо власниця ще буде компенсувати ті збитки, що нанесла місту і державі. Це беззаконня, беззаконням має займатися поліції,
      – сказав радник голови КМДА Максим Бахмутов.

      Поліція Шевченківського району вже відкрила провадження і розшукує власників резонансної надбудови.

      "За статтею 356 – це самоправство. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 3 місяців", – пояснила речниця поліції Шевченківського району Києва Анна Зубарєва.

      надбудова київ шпаківня
      Поліція розшукує власників "шпаківні"

      шпаківня києва
      Будівельники почали знесення надбудови

      Експерт з будівництва розповів, що теоретично така надбудова можлива і може бути безпечною. Мовляв, у центрі столиці вистачає будівель з додатковими поверхами, які звели не так давно. Втім, до такої реконструкції варто готуватися дуже ретельно.

      Необхідно зробити обстеження і ділянки, і самого будівництва. Проєктувальник має розробити проєкт, де враховує всі навантаження конструктивні на будівлю,
      – наголосила виконавча директорка ТОВ "Будпроектекспертиза" Олена Орєхова.

      Київська адміністрація вже заборонила проведення будівельних робіт на вулиці Софіївській, адже будинок розташований на території пам’ятки містобудування місцевого значення.

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Новини Києва Скандальні забудови Новини нерухомості України Новини нерухомості КМДА
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