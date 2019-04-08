У Києві знову ажіотаж через зміну місця голосування: фото, відео

У центрах реєстрації виборців знову багато людей. Оскільки, аби проголосувати у другому турі, потрібно змінити місце голосування. Офіційно це можна зробити від 8 квітня.

За словами кореспондентки 24 каналу, в Голосіївському відділі реєстру виборців у Києві зранку вже почали утворюватись невеликі черги. Тому працівники радять не зволікати й швидше подавати заяву.

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"На сьогодні прийнято приблизно 800 заяв на тимчасову зміну місця голосування. Сил вистачить, адже минулого разу люди теж пішли в останні дні, однак, ми всіх охочих прийняли", – сказала начальник відділу ведення державного реєстру виборців Вікторія Святненко.



Черги в Голосіївському відділі реєстру виборців



Люди подають заяви на зміну місця голосування

Велика кількість людей зібралася й у відділенні реєстру виборців Дарницького району. Користувач Facebook Сергій Сябро опублікував на своїй сторінці фото черг та написав, що його колега о 9:00 був вже 75-м у черзі.

До слова, 15 квітня – останній день подання заявки на зміни до реєстру.

Як змінити місце голосування?• У Держреєстрі виборців треба показати оригінали документів та причини того, чому ви хочете голосувати не за місцем прописки: паспорт, довідку з навчання, місця роботи, дані про право власності або оренду житла, документи про робоче відрядження чи просто квитки на потяг у те місто, де збираєтесь голосувати.



• Написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування і все.



• Вам нададуть посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, з яким (а також з паспортом) треба буде прийти голосувати 21 квітня. Це посвідчення діє одноразово.