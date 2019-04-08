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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Києві знову ажіотаж через зміну місця голосування: фото, відео

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      У центрах реєстрації виборців знову багато людей. Оскільки, аби проголосувати у другому турі, потрібно змінити місце голосування. Офіційно це можна зробити від 8 квітня.

      За словами кореспондентки 24 каналу, в Голосіївському відділі реєстру виборців у Києві зранку вже почали утворюватись невеликі черги. Тому працівники радять не зволікати й швидше подавати заяву. 

      Читайте також: Другий тур виборів президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації

      "На сьогодні прийнято приблизно 800 заяв на тимчасову зміну місця голосування. Сил вистачить, адже минулого разу люди теж пішли в останні дні, однак, ми всіх охочих прийняли", – сказала начальник відділу ведення державного реєстру виборців Вікторія Святненко.

      черги вибори
      Черги в Голосіївському відділі реєстру виборців

      черги вибори
      Люди подають заяви на зміну місця голосування

      Велика кількість людей зібралася й у відділенні реєстру виборців Дарницького району. Користувач Facebook Сергій Сябро опублікував на своїй сторінці фото черг та написав, що його колега о 9:00 був вже 75-м у черзі.

      До слова, 15 квітня – останній день подання заявки на зміни до реєстру.

      Як змінити місце голосування?• У Держреєстрі виборців треба показати оригінали документів та причини того, чому ви хочете голосувати не за місцем прописки: паспорт, довідку з навчання, місця роботи, дані про право власності або оренду житла, документи про робоче відрядження чи просто квитки на потяг у те місто, де збираєтесь голосувати.

      • Написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування і все.

      • Вам нададуть посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, з яким (а також з паспортом) треба буде прийти голосувати 21 квітня. Це посвідчення діє одноразово.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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