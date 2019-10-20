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      У Києві знову обмежать рух через будівництво Шулявського мосту: як краще їхати

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      У Києві обмежили рух на проспекті Перемоги через будівництво Шулявського мосту
      У Києві обмежили рух на проспекті Перемоги через будівництво Шулявського мосту / Ілюстративне фото (скріншот)

      У Києві тимчасово обмежили рух транспорту на проспекті Перемоги у зв’язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу. Обмеження діятиме добу.

      Орієнтовно перекриття триватиме до ранку понеділка, 21 жовтня, повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації.

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      У КМР надали схему можливого об’їзду перекритої ділянки.

      Обмежений рух Київ
      Рух обмежать через будівництво Шулявського мосту/Джерело: kyivcity.gov.ua

      • Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про перезатвердження проєкту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до 1,05 мільярда гривень кошторисною вартістю робіт.
      • Пояснив, що вартість зросла, оскільки у КМДА не сподівались, що доведеться переносити колектор та теплову мережу, що розташовані біля мосту.

      Київ Обмежений Рух
      Як краще об'їхати/ Джерело: kyivcity.gov.ua

      Водночас 20 жовтня на Північному мосту частково обмежать рух через поточний ремонт. Обмеження діятимуть з 8:00 до 14:00 в бік Троєщини, з 14:00 до 18:00 – у бік станції метро "Почайна".

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Транспорт Авто
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