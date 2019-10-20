У Києві знову обмежать рух через будівництво Шулявського мосту: як краще їхати

У Києві обмежили рух на проспекті Перемоги через будівництво Шулявського мосту / Ілюстративне фото (скріншот)

У Києві тимчасово обмежили рух транспорту на проспекті Перемоги у зв’язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу. Обмеження діятиме добу.