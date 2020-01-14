У Києві знову прорвало трубу з окропом: залило вулицю на Шулявці – фото

У столиці вдруге за 2 дні прорвало трубу з гарячою водою. Якщо 13 січня прорив теплотраси спричинив провали в асфальті, затоплення ТРЦ Ocean Plaza та травми у 7 людей, цього разу обійшлося без постраждалих.

Інцидент трапився на вулиці Нижньоключовій, поблизу житлового комплексу Campus. Про це пишуть у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua. Актуально: Прорив труби біля Ocean Plaza: комунальники відзначилися заявою про порушення з боку ТРЦ Біля ЖК Campus прорвало трубу з окропом. Вчора ТЦ Ocean Plaza затопило окропом, бо на вулиці прорвало трубу з гарячою водою. Де далі?

– мовиться у дописі до відео. На Шулявці біля ЖК Campus прорвало трубу: відео Що відомо про прорив труби біля Оcean Plaza: Ввечері 13 січня у центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідська" та ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.

На місці прориву провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.

Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок. Ще 13 осіб, які перебували в епіцентрі подій, рятувальникам вдалося оперативно евакуювати.

Ймовірна причина прориву – зношеність мережі. Трубопровід був прокладений ще у 1987 році, він обслуговує близько 3 тисячі будівель.