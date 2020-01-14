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      У Києві знову прорвало трубу з окропом: залило вулицю на Шулявці – фото

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      На Шулявці теж прорвало трубу / фото із соцмереж

      У столиці вдруге за 2 дні прорвало трубу з гарячою водою. Якщо 13 січня прорив теплотраси спричинив провали в асфальті, затоплення ТРЦ Ocean Plaza та травми у 7 людей, цього разу обійшлося без постраждалих.

      Інцидент трапився на вулиці Нижньоключовій, поблизу житлового комплексу Campus. Про це пишуть у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua.

      Актуально: Прорив труби біля Ocean Plaza: комунальники відзначилися заявою про порушення з боку ТРЦ

      Біля ЖК Campus прорвало трубу з окропом. Вчора ТЦ Ocean Plaza затопило окропом, бо на вулиці прорвало трубу з гарячою водою. Де далі?
      – мовиться у дописі до відео.

      На Шулявці біля ЖК Campus прорвало трубу: відео

      Що відомо про прорив труби біля Оcean Plaza:

      • Ввечері 13 січня у центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідська" та ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.
      • На місці прориву провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.
      • Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок. Ще 13 осіб, які перебували в епіцентрі подій, рятувальникам вдалося оперативно евакуювати.
      • Ймовірна причина прориву – зношеність мережі. Трубопровід був прокладений ще у 1987 році, він обслуговує близько 3 тисячі будівель.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва Надзвичайні ситуації
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