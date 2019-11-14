У Києві знову протестують із мертвою свинею: цього разу під НБУ – фото і відео

У Києві протестувальники знову прийшли до будівлі Національного банку України, щоб вимагати відставки його голови Якова Смолія. Цього разу вони принесли до НБУ голову свині.

Безстрокова акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ" почалася ще 13 листопада біля Національного банку України.

Що варто знати: Заволодіння 1,2 мільярдами гривень: Ситник розповів деталі справи Бахматюка

Тоді під НБУ прийшло кілька сотень людей, однак 14 листопада їх поки менше.

Серед іншого активісти вимагають, щоби керівників Нацбанку в особі Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової притягли до відповідальності за корупційні схеми.



Голова свині під НБУ/ Фото Андрій Костюк (24 канал)

Окрім голови свині, до будівлі НБУ принесли також розкладачку і підписали її: "Житло для корупціонера".



Житло для корупціонера/ Фото Андрій Костюк (24 канал)



Протести під НБУ/ Фото Андрій Костюк (24 канал)

Протестувальники закликають голову НБУ "не грабувати народ України», вимагають "очистити злочинне керівництво НБУ", та заявляють, що "банківська система НБУ — економічний геноцид українців". Окрім того, є і заклики "повернути Гонтарєву із Європи".

Протестувальники під НБУ

Зазначимо, 13 листопада мертву свиню принесли до Верховної Ради, там відбувалася акція проти відкриття ринку землі. Труну зі свинею поставив головний радикал, який не пройшов до Ради, Олег Ляшко. Ця інсценізація символізувала те, що закон про обіг землі вб’є сільське господарство, зокрема тваринництво.

Дивіться відео з акції протесту під НБУ