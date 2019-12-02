У Києві знову сталася стрілянина: є поранені – з'явився коментар поліції

У Києві в ресторані "Баку" сталася стрілянина. Є інформація про поранених. У столиці поліція ввела план "Сирена". Правоохоронці кажуть, що стрілянині передував конфлікт, який переріс у бійку.

Що відомо про стрілянину в ресторані "Баку"

Як повідомляє dtp.kiev.ua, попередньо, кілька іноземців під час конфлікту почали стрілянину з травматичної зброї. У результаті постраждали кілька людей. Зауважимо, що зловмисники мали кавказьку зовнішність.

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За інформацією телеграм-каналу "Киев сейчас", зловмисники втекли на автомобілі Mitsubishi сірого кольору.

Зауважимо, що план-перехоплення "Сирена" здебільшого вводять, коли розшукують озброєних зловмисників, що становлять підвищену суспільну небезпеку.

Кафе "Баку" розташовується на вулиці Антоновича, 88.

Що кажуть у поліції

Поліція Києва підтвердила факт стрілянини. Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до них надійшло повідомлення, що невідомі побили відвідувача ресторану на вулиці Антоновича та здійснили декілька пострілів у стелю.

Згодом правоохоронці з’ясували, що перед стріляниною між декількома особами та 29-річним чоловіком виник конфлікт, згодом він переріс у бійку. У підсумку один із учасників сутичкикілька разів вистрілив у стелю ресторану. Опісля усі нападники втекли на іномарці.

У поліції додають, що внаслідок інциденту тілесні пошкодження отримав лише один чоловік. Йому медичну допомогу надали місці.

Окрім медиків і патрульних поліцейських, на місці також працювали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Також триває розшук зловмисників і заходи щодо їхнього затримання. Інформацію про подію зареєстровали у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Чому ця стрілянина набула резонансу

Річ у тім, що попередня гучна стрілянина у Києві сталася напередодні, 1 грудня. На перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської невідомі обстріляли автомобіль, в якому разом із родиною їхав депутат Київської облради Вячеслав Соболєв. На жаль, від вогнепального поранення загинув його син. За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

У місті також ввели план "Сирена". Зловмисників вдалося затримати вже наступного дня – 2 грудня. Зауважимо, що підозрюваним – менше ніж 20 років.

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