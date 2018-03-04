У Києві знову зникла студентка

З 1 березня 2018 року на зв'язок перестала виходити 22-річна Лілія Поленчук, яка є студенткою Київської національного університету культури та мистецтв.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що 3 березня в Дніпровському районі Києва на вулиці Всеволода Нестайка, 3а було знайдено її сумочку з документами, мобільним телефоном і грошима.

Також ресурс опублікував фото як самої зниклої, так і її студентського квитка.

Зауважимо, що дівчина народилася 25 січня 1996 року та наразі навчається на 4 курсі Факультету музичного мистецтва КНУКіМ.

Якщо Вам щось відомо про її місцеперебування або якісь інші деталі, телефонуйте за такими номерами: 102, (044)2925018 — чергова частина, +380973011010, +380678011010 – Ірина, Андрій.

Нагадаємо, 30 січня у Києві зникла без вісти студентка Національного медичного університету імені Богомольця Мукаддас Насирлаєва, і з того часу почалися її пошуки. У соцмережах повідомлялося, що її могли відвезти у невідомому напрямку на спортивному автомобілі Hyundai з двома дверима, з прибалтійськими номерами, чорного матового кольору, однак у підсумку завдяки відео з камер спостереження правоохоронці зробили висновок, що дівчина покінчила життя самогубством, зістрибнувши з мосту імені Патона.