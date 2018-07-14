У Києві зросла ціна у пасажирському транспорті: скільки тепер доведеться платити

З 14 липня у Києві починають діяти нові тарифи на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, а саме у метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, було підписано відповідне розпорядження.

Читайте також: Мітинг проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті: у Київраді сталася сутичка

Відповідно до документу, пасажири, які регулярно їздять громадським транспортом і мають безконтактні картки, сплачуватимуть за 1 поїздку в метрополітені від 6,50 гривень (у разі одноразового придбання 50 поїздок), натомість разовий квиток коштуватиме 8 гривень.

Зауважимо, що термін дії безконтактної картки збільшується із 6 до 12 місяців і обчислюватиметься не з дати останнього поповнення, а з дати останнього використання. Крім того, кількість поїздок, одноразово придбаних на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 50 одиниць, а загальна кількість таких поїздок має становити не більше ніж 100 одиниць.

Заставна вартість пластикової безконтактної карти – 15 гривень. Вартість невикористаних поїздок, що залишилися на пластиковій безконтактній картці, термін якої закінчився, не повертається, підкреслюють у КМДА.

"Пасажири, які користуються місячними проїзними квитками сплачуватимуть за 1 поїздку від 6,14 гривні (у місячному проїзному квитку на 4 види транспорту) до 6,50 гривні (у місячному проїзному квитку на 1 вид наземного транспорту). При цьому, у місячних проїзних квитках на наземні види транспорту та міську електричку кількість поїздок залишатиметься необмеженою. Вартість проїзного квитка на один календарний місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштуватиме 390 гривень, а у метрополітені – 610 гривень; на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) – 570 гривень; на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) – 670 гривень", – додають в адміністрації.

Щодо метро, то у "Київському метрополітені" запроваджуються нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації: 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 гривень), 14 поїздок на 7 днів (за 104 гривні) та 30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 гривень).

Лише у разі придбання жетону або разового квитка, пасажири сплачуватимуть за 1 поїздку у міському транспорті 8 гривень.

Також, відповідно до розпорядження, збережено пільги на проїзд громадським транспортом для пенсіонерів, ветеранів АТО, чорнобильців та інших пільгових категорій населення.

До слова, раніше придбані проїзні квитки залишаються дійсними на поточний місяць. Також пасажири можуть здійснювати проїзд у метрополітені за раніше придбаними пластиковими безконтактними картками. Крім того, до кінця липня 2018 року пасажирам надається право здійснювати проїзд у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці за раніше придбаними за попередньою вартістю жетонами та разовими квитками старого зразка без доплати.

До кінця липня 2018 року пасажири мають можливість обміну жетонів старого зразка в касах станцій метрополітену (один жетон старого зразка на один жетон нового зразка), придбаних до моменту зміни тарифів, на нові без доплати до чинного тарифу. Обмін жетонів старого зразка (два та більше жетони старого зразка на два та більше жетони нового зразка), придбаних до моменту зміни тарифів, на нові без доплати до чинного тарифу, буде здійснюватися на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Дарниця" (вестибюль № 2),

– переконують у міськадміністрації столиці.

Читайте також: В "Укрзалізниці" показали, як зростуть ціни на квитки в поїздах

Крім того, представники влади Києва підкреслюють, що протягом серпня 2018 року пасажирам надається право обміняти раніше придбані жетони та разові квитки старого зразка на нові пропорційно встановленому розміру тарифу або з відповідною доплатою. При цьому, обмін жетонів старого зразка на проїзд у метрополітені здійснюється протягом серпня 2018 року на станціях метрополітену "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Дарниця" (вестибюль № 2).

Починаючи з 1 вересня 2018 року, раніше придбані жетони та разові квитки старого зразка обміну не підлягають і кошти за них не повертаються.