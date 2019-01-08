17:54
8 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, 7 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      У Києві зросли тарифи за вивезення сміття: що і на скільки

      951 Читать новость на русском
      У Києві зросли тарифи на вивезення ТПВ
      У Києві зросли тарифи на вивезення ТПВ / 24 канал

      Київська міська держадміністрація підвищила тарифи підвищила тарифи на послуги з вивезення побутових відходів.

      Загалом тарифи на вивезення сміття з-під будинків киян зросли майже на 20%, йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

      Читайте також: В Україні з 1 січня зростають ціни на тепло

      Для населення цей тариф зріс на 19% – зі 129,26 гривень за кубометр до 159,10 грн/м3.

      Для бюджетних установ тариф зріс на 15% і тепер становить майже 173 гривні за кубометр, а іншим споживачам доведеться платити за вивезення сміття на 24% більше – 204,3 грн за метр кубічний.

      Вивезення великогабаритних побутових відходів також зросло в ціні, щоправда, лише для населення. З нового року за його транспортування доведеться платитимайже на третину (35%) більше – тариф зріс зі 115,09 до 175,82 грн/куб м.

      У КМДА пояснюють, що були змушені переглянути тарифи на вивезення відходів у столиці через здорожчання вартості паливно-мастильнихь матеріалів, а також через зростання мінімальної зарплати, яка з 1 січня 2019 року в Україні становить 4173 гривні.

      Раніше 24 повідомляв, що з 1 січня 2019 у Києві зросла квартплата.

      Читайте також:
      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини України ЖКГ Тарифи КМДА Комунальні послуги Гроші
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медицинский форум – новая площадка для диалога и проведения качественной реформы здравоохранения
      сьогодні , 17:00 Медицинский форум – новая площадка для диалога и проведения качественной реформы здравоохранения
      Андрій Доценко 64
      Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою
      сьогодні , 16:01 Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою
      Яніна Ткачук 820
      Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"
      сьогодні , 15:00 Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"
      Ян Валетов 906
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      сьогодні , 14:01 Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      Ірина Поліщук 2055
      Політичний психолог – про шанси Зеленського на президентську посаду
      сьогодні , 13:37 Політичний психолог – про шанси Зеленського на президентську посаду
      2519
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      В Раді нарешті вирішили, скільки української музики має звучати на радіо
       18 травня 2016 , 16:54
      Російські ЗМІ закликають парафіян захищати вінницький храм від "нацистів"
       6 січня , 19:51
      Ярмоленко отримав меседж і цікаву оцінку від найкращого гравця Вест Хема
       2 серпня 2018 , 15:04
      Нові краш-тести EuroNCAP: експерти розбили водневе авто
       24 жовтня 2018 , 17:07
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук