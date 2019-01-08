У Києві зросли тарифи за вивезення сміття: що і на скільки

Київська міська держадміністрація підвищила тарифи підвищила тарифи на послуги з вивезення побутових відходів.

Загалом тарифи на вивезення сміття з-під будинків киян зросли майже на 20%, йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

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Для населення цей тариф зріс на 19% – зі 129,26 гривень за кубометр до 159,10 грн/м3.

Для бюджетних установ тариф зріс на 15% і тепер становить майже 173 гривні за кубометр, а іншим споживачам доведеться платити за вивезення сміття на 24% більше – 204,3 грн за метр кубічний.

Вивезення великогабаритних побутових відходів також зросло в ціні, щоправда, лише для населення. З нового року за його транспортування доведеться платитимайже на третину (35%) більше – тариф зріс зі 115,09 до 175,82 грн/куб м.

У КМДА пояснюють, що були змушені переглянути тарифи на вивезення відходів у столиці через здорожчання вартості паливно-мастильнихь матеріалів, а також через зростання мінімальної зарплати, яка з 1 січня 2019 року в Україні становить 4173 гривні.

Раніше 24 повідомляв, що з 1 січня 2019 у Києві зросла квартплата.