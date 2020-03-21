У Києві зупиняють пасажирські перевезення, – Аваков
У Києві з неділі, 22 березня, повністю зупинить рух громадського транспорту у зв'язку з карантином в Україні через поширення коронавірусу. Проте обмеження стосуватимуться не усіх.
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав під своїм дописом у фейсбуці.
Важливо Надзвичайна ситуація у Києві: що відомо
Київ зупиняє пасажирське перевезення, окрім працівників екстрених служб, аптек та продовольчих магазинів, – написав Аваков.
Раніше Аваков написав, що підтримує режим тотального карантину. Він зауважив, що в Україні повинні працювати лише критично необхідні суб'єкти господарювання та підприємства критичної промислової інфраструктури. Всі інші – повинні бути закриті, а люди мають бути вдома на карантині.
Також у дописі Аваков наголосив, що зараз немає жорсткого обмеження на переміщення громадян і штрафів за порушення цього обмеження, як в інших країнах. Але для подолання поширення коронавірусу, міністр просить поставитися відповідально керівників компаній і підприємств, які не є критично важливими й перевести працівників у віддалений режим роботи й режим карантину.
Громадським транспортом повинні користуватися медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Решта – не виходити з дому,
– заявив очільник МЗС.
Станом на 21 березня в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна – одужала.
Географія поширення коронавірусу в Україні
25 – у Чернівецькій області;
3 – у Києві.
3 – у Київській області;
2 – у Житомирській області;
2 – в Івано-Франківській;
2 – у Дніпропетровській області;
1 – у Донецькій;
1 – у Харківській області;
1 – у Львівській області;
1 – у Тернопільській області.
У Києві зупиняють пасажирські перевезення / Скриншот з допису Арсена Авакова у фейсбуці
Що відомо про обмеження транспорту під час карантину?На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів. Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Також усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту.
Коронавірус в Україні : головне
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.