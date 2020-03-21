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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Києві зупиняють пасажирські перевезення, – Аваков

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      Арсен Аваков заявив, що у столиці зупинять пасажирські перевезення / Пресслужба Кабміну

      У Києві з неділі, 22 березня, повністю зупинить рух громадського транспорту у зв'язку з карантином в Україні через поширення коронавірусу. Проте обмеження стосуватимуться не усіх.

      Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав під своїм дописом у фейсбуці.

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      Київ зупиняє пасажирське перевезення, окрім працівників екстрених служб, аптек та продовольчих магазинів, – написав Аваков. 

      Раніше Аваков написав, що підтримує режим тотального карантину. Він зауважив, що в Україні повинні працювати лише критично необхідні суб'єкти господарювання та підприємства критичної промислової інфраструктури. Всі інші – повинні бути закриті, а люди мають бути вдома на карантині.

      Також у дописі Аваков наголосив, що зараз немає жорсткого обмеження на переміщення громадян і штрафів за порушення цього обмеження, як в інших країнах. Але для подолання поширення коронавірусу, міністр просить поставитися відповідально керівників компаній і підприємств, які не є критично важливими й перевести працівників у віддалений режим роботи й режим карантину.

      Громадським транспортом повинні користуватися медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Решта – не виходити з дому,
      – заявив очільник МЗС.

      Станом на 21 березня в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна – одужала.

      Географія поширення коронавірусу в Україні

      25 – у Чернівецькій області;
      3 – у Києві.
      3 – у Київській області;
      2 – у Житомирській області;
      2 – в Івано-Франківській;
      2 – у Дніпропетровській області;
      1 – у Донецькій;
      1 – у Харківській області;
      1 – у Львівській області;
      1 – у Тернопільській області.

      У Києві зупиняють пасажирські перевезення / Скриншот з допису Арсена Авакова у фейсбуці

      Що відомо про обмеження транспорту під час карантину?На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів. Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Також усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту.

      Коронавірус в Україні : головне

      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.


      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні МЗС України Арсен Аваков Транспорт Новини Києва Новини України
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