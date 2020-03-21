У Києві зупиняють пасажирські перевезення, – Аваков

У Києві з неділі, 22 березня, повністю зупинить рух громадського транспорту у зв'язку з карантином в Україні через поширення коронавірусу. Проте обмеження стосуватимуться не усіх.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав під своїм дописом у фейсбуці.

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Київ зупиняє пасажирське перевезення, окрім працівників екстрених служб, аптек та продовольчих магазинів, – написав Аваков.

Раніше Аваков написав, що підтримує режим тотального карантину. Він зауважив, що в Україні повинні працювати лише критично необхідні суб'єкти господарювання та підприємства критичної промислової інфраструктури. Всі інші – повинні бути закриті, а люди мають бути вдома на карантині.

Також у дописі Аваков наголосив, що зараз немає жорсткого обмеження на переміщення громадян і штрафів за порушення цього обмеження, як в інших країнах. Але для подолання поширення коронавірусу, міністр просить поставитися відповідально керівників компаній і підприємств, які не є критично важливими й перевести працівників у віддалений режим роботи й режим карантину.

Громадським транспортом повинні користуватися медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Решта – не виходити з дому,

– заявив очільник МЗС.

Станом на 21 березня в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна – одужала.

Географія поширення коронавірусу в Україні

25 – у Чернівецькій області;

3 – у Києві.

3 – у Київській області;

2 – у Житомирській області;

2 – в Івано-Франківській;

2 – у Дніпропетровській області;

1 – у Донецькій;

1 – у Харківській області;

1 – у Львівській області;

1 – у Тернопільській області.

У Києві зупиняють пасажирські перевезення / Скриншот з допису Арсена Авакова у фейсбуці

Що відомо про обмеження транспорту під час карантину?На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів. Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Також усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту.

Коронавірус в Україні : головне

12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.



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