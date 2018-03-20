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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

У Києві зустріли паралімпійську збірну

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Українська паралімпійська збірна повернулася до України. Спортсмени привезли із собою 22 медалі, 7 з яких – золоті. Сьогодні, 20 березня, у київському аеропорті "Бориспіль" спортсменів зустрічали рідні та журналісти.

Наші паралімпійці посіли 6 місце у командному заліку, вони здобули 7 золотих медалей, 7 срібних та 8 бронзових. Це гарний результат паралімпійської збірної України на іграх у Пхьончхані.

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Першу золоту медаль виборов біатлоніст Віталій Лук'яненко, перше срібло – Олександра Шишкова у біатлонній гонці на 6 кілометрів. Уже відомо, від держави за перше місце спортсмени отримають 125 тисяч доларів, 80 тисяч доларів – за друге і 55 тисяч доларів – за третє.

Наші спортивні герої вже прилетіли до Києва. Журналісти зустрічали їх разом з рідними, які так переймались за наших спортсменів та слідкували за перемогами. Дружини та матері чекали на своїх рідних та тепло зустріли їх вже вдома.

Всі ці 10 днів ми з чоловіком хвилювалися за нашого сина. Я пряму трансляцію Паралімпіади не дивилася, натомість дивився мій чоловік. Одного разу він зателефонував мені о 4 годині та сказав: "Вже у нас є золото",
– поділилася мама паралімпійця.

А дружина одного з паралімпійців розповіла, що хвилювалася навіть більше, ніж її чоловік. Сидячи вдома перед телевізором вона уявляла, що біжить замість ного.

Теги: Новини України Паралімпіада-2018 Новини спорту Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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