У Києві з'явились оголошення із тролінгом на адресу "Нафтогазу"

У Києві на дошках оголошень з'явилися повідомлення про те, що НАК "Нафтогаз України" вирішив відключити гарячу воду у домівках людей до тих пір, допоки жителі не виплатять борг "Київенерго".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Валентин Землянський.

У тексті оголошення стверджується, що чиновникам "Нафтогазу" бракує грошей на мільярдні премії.

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"НАК "Нафтогаз України" прийняв рішення про відключення ваших будинків від гарячого водопостачання доти, допоки ви не виплатите нашій компанії борг "Київенерго". Без цих грошей нам не вистачає на мільярдні премії, дорогі автомобілі і елітне житло. З повагою, голова управління НАК "Нафтогаз України" А. В. Коболєв", – мовиться у жартівливих оголошеннях.