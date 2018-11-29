У Києві з'явиться сквер імені вбитого журналіста Павла Шеремета

У четвер, 29 листопада, постійна комісія Київради з питань екологічної політики одноголосно підтримала проект про створення у Києві скверу імені журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомили в управлінні екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації на Facebook-сторінці.

Читайте також: У Києві прокурор відмовився від величезного хабаря

За попередньою інформацією, сквер з’явиться у Шевченківському районі на перетині вулиць Рейтарська та Стрілецька. Відповідно до процедури спочатку ділянка має набути статус скверу, і тільки після цього новий сквер отримає ім’я.

Відомо, що земельну ділянку обрали за попереднім погодженням з близькими журналіста.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув в центрі Києва влітку 2016. Його автівку підірвали вранці 20 липня на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Павло Шеремет працював журналістом на провідних телеканалах Білорусі. Він вів свою авторську програму "Діалоги" і на 24 каналі. У цій справі вже винесено близько сотні судових рішень, однак досі не встановили організатора вбивства.

Хто такий Павло Шеремет? Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо та періодичних видань. Він працював керівником відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, на "Першому каналі", надалі — на Громадському телебаченні Росії. У 2012 році вів блог журналіста в інтернет-газеті "Українська правда".