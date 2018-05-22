У Києві через "політичний характер" не захотіли друкувати плакати з Сенцовим

Київська поліграфічна фірма 24 Print відмовилася друкувати плакати із зображенням незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляють активісти, що виступають за звільнення бранця Кремля.

Читайте також: Політв’язень Кольченко услід за Сенцовим готовий оголосити голодування, – адвокат

За їхніми словами, у компанії такий крок пояснили тим, що ці "картинки мають політичний характер".

Ось так. Плакати із зображенням Олега Сенцова, що розпочав голодування за свободу українських в'язнів Кремля та вимагає звільнення українських політв'язнів у РФ, "мають політичний характер". І тому їх відмовилися друкувати в центрі столиці України. Чи треба говорити, що з "розумінням" у нас не склалося, і з цього моменту ні всі ми разом, ні кожен/кожна з нас окремо з 24Print.ua справи мати не буде,

– підкреслюється у дописі.

Також активісти додають, що ще до Майдану ця ж друкарська фірма відмовилася "друкувати листівки з інструкцією як поводитися з міліцією, зроблені до сумної річниці смерті Ігоря Індила у відділку".

"В поліграфії 24print.kiev.ua повідомили, що наші "політичні листівки" друкувати не можуть, бо мають велику чергу. Але вже за 20 хвилин телефоном поліграфія охоче погоджувалася надрукувати "рекламні флаєри ресторану", – писала у 2012 році Олександра Майтвійчук.

Читайте також: У Путіна зробили заяву щодо можливого обміну Сенцова на Вишинського

До слова, активістам все ж вдалося надрукувати плакати на підтримку Олега Сенцова, проте зробили вони це вже в іншій поліграфічній компанії.

Плакати на підтримку Олега Сенцова, які відмовилися друкувати у компанії 24Print.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином, він вимагає відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму. Проте ця вимога не стосується режисера особисто.