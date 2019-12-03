У Київ на зустріч з Зеленським і Гончаруком їде прем'єр Швеції

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Львовен у середу, 4 грудня, здійснить офіційний візит до України. У Києві він має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Олексієм Гончаруком.

Так само Льовен зустрінеться з представниками громадянського суспільства та випускниками Київської школи економіки, повідомляє посольство Швеції в Україні.

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Там вже навіть назвали ключові теми обговорення з українською владою:

Російська агресія проти України та анексія Росією Криму;

порядок денний реформ в Україні;

співпраця Швеції з Україною у сфері реформ;

питання двосторонньої торгівлі;

відносини між ЄС та Україною.

У посольстві нагадують, що Швеція щорічно виділяє близько 25 мільйонів доларів на підтримку процесу реформ в Україні.

Шведська підтримка орієнтована на зміцнення демократії та ефективне державне управління, права людини, гендерну рівність, навколишнє середовище та енергоефективність, а також імплементацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС.