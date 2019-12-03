У Київ на зустріч з Зеленським і Гончаруком їде прем'єр Швеції
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Львовен у середу, 4 грудня, здійснить офіційний візит до України. У Києві він має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Олексієм Гончаруком.
Так само Льовен зустрінеться з представниками громадянського суспільства та випускниками Київської школи економіки, повідомляє посольство Швеції в Україні.
До слова: Зеленський розповів, про що домовився в Естонії
Там вже навіть назвали ключові теми обговорення з українською владою:
- Російська агресія проти України та анексія Росією Криму;
- порядок денний реформ в Україні;
- співпраця Швеції з Україною у сфері реформ;
- питання двосторонньої торгівлі;
- відносини між ЄС та Україною.
У посольстві нагадують, що Швеція щорічно виділяє близько 25 мільйонів доларів на підтримку процесу реформ в Україні.
Шведська підтримка орієнтована на зміцнення демократії та ефективне державне управління, права людини, гендерну рівність, навколишнє середовище та енергоефективність, а також імплементацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС.