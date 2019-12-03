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      У Київ на зустріч з Зеленським і Гончаруком їде прем'єр Швеції

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      Стефан Льовен 4 грудня відвідає Україну / radioszczecin.pl

      Прем'єр-міністр Швеції Стефан Львовен у середу, 4 грудня, здійснить офіційний візит до України. У Києві він має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Олексієм Гончаруком.

      Так само Льовен зустрінеться з представниками громадянського суспільства та випускниками Київської школи економіки, повідомляє посольство Швеції в Україні.

      До слова: Зеленський розповів, про що домовився в Естонії

      Там вже навіть назвали ключові теми обговорення з українською владою:

      • Російська агресія проти України та анексія Росією Криму;
      • порядок денний реформ в Україні;
      • співпраця Швеції з Україною у сфері реформ;
      • питання двосторонньої торгівлі;
      • відносини між ЄС та Україною.

      У посольстві нагадують, що Швеція щорічно виділяє близько 25 мільйонів доларів на підтримку процесу реформ в Україні.

      Шведська підтримка орієнтована на зміцнення демократії та ефективне державне управління, права людини, гендерну рівність, навколишнє середовище та енергоефективність, а також імплементацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Швеція Новини Києва Євроінтеграція Олексій Гончарук
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