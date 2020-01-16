У Київ закупили евакуатори, які забирають автомобіль менш ніж за хвилину

У Києві запрацювали нові турецькі евакуатори, які дуже швидко функціонують. До того ж, безпечно, адже евакуатор повністю автоматизований.

Таких машин всього дві, але інспектори запевняють – вони суттєво допомагають забирати автомобілі, які неправильно припарковані. Додають, що найчастіше водії залишають машини біля пішохідних переходів.

Читайте також: Як попереджають власників неправильно припаркованих автомобілів в Києві: відео

Старі евакуатори забирали машини за 5 хвилин, а новий боковий – менш ніж за хвилину. Ще 60 секунд займе складання адмінпротоколу. Водієві для цього не потрібно навіть виходити з кабіни.

У евакуатора стоять камери всюди, на кожній "лапі". Водій все бачить, чітко заганяє "лапи", звужує, піднімає автівку, ставить на платформу та від'їжджає. Все це займає 40 секунд. Ця машина повністю автоматизована, все, що робиться – бачить водій,

– сказав головний інспектор з паркування Євген Блажко.

Щоб повернути свою машину, водій повинен заплатити 1750 гривень. Інспектори з паркування кажуть, завдяки цим штрафам водії двічі подумають перед тим, як паркуватися в забороненому місці. Але навіть вони – вже суттєво допомагають розчистити вулиці Києва.



Новий турецький евакуатор