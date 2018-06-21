У Київраді сталася бійка між поліцією та активістами: промовисте відео

В кулуарах будівлі Київської міської ради у четвер, 21 червня, сталися сутички між правоохоронцями і активістами, які виступають проти забудови майданчика на Поштовій площі, де було знайдено унікальні артефакти часів Київської Русі.

Про це повідомляють "Українські новини".

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"З 09:30 до Київради почали прибувати активісти, які вимагають розірвати договір із забудовниками інвесторів і створити музей на місці знайдених артефактів. Близько 150 людей перебувають під будівлею Київради, деякі їх них спробували проникнути до кулуарів на четвертому поверсі будівлі, де сталася сутичка між ними та представниками поліції. Під час бійки активісти виламали двері в кулуари і прорвалися до сесійної зали", – повідомляє видання.

Зазначається, що сутички стали причиною затримки початку засідання, на якому депутати мають намір розглядати питання музеєфікації знайдених в ході розкопок на Поштовій площі історичних артефактів.

Окрім того, через посилену охорону Київради поліцейськими, у приміщення не змогли потрапити деякі помічники депутатів.

Відео бійки у кулуарах Київради: