У Київраді вимагають звільнити голову патрульної поліції Юрія Зозулю

Кілька депутатів та активісти вимагають від комісії КМДА звільнити Зозулю з посади. Вони демонстрували низку відео, фото, постів щодо надмірного застосування сили представниками поліції.

В основному згадують події під час гей-параду. Бо, мовляв, той, охороняючи Марш рівності, перевищив свої повноваження.

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Як доказ, вони показали свої перебинтовані голови і синці, а також фото та відео, на котрих підопічні Зозулі лупцювали противників прайду. Поки що у Київраді рекомендували Нацполіції лише відсторонити Зозулю на час проведення службового розслідування.



Активісти вимагали звільнити голову патрульної поліції Зозулю

Комісія з питань дотримання законності та протидії комісії Київради одностайно рекомендувала увільнити на час виконання службового розслідування керівника патрульної поліції міста Києва Юрія Зозулю від займаної посади,

– зазначив депутат Київради Юрій Сиротюк.

Нагадаємо, сутички між противниками Маршу рівності у Києві та його учасниками, а також поліцією розпочалися ще до початку ходи. Від 6 ранку 17 червня у столиці неспокійно: правоохоронці повідомляють про понад півсотні затриманих.