17:03
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Київраді вимагають звільнити голову патрульної поліції Юрія Зозулю

1202 Читать новость на русском
У Київраді вимагають звільнити голову патрульної поліції Юрія Зозулю
У Київраді вимагають звільнити голову патрульної поліції Юрія Зозулю / Фото з власних джерел

Кілька депутатів та активісти вимагають від комісії КМДА звільнити Зозулю з посади. Вони демонстрували низку відео, фото, постів щодо надмірного застосування сили представниками поліції.

В основному згадують події під час гей-параду. Бо, мовляв, той, охороняючи Марш рівності, перевищив свої повноваження.

Читайте також: Марш рівності у Києві: як це було

Як доказ, вони показали свої перебинтовані голови і синці, а також фото та відео, на котрих підопічні Зозулі лупцювали противників прайду. Поки що у Київраді рекомендували Нацполіції лише відсторонити Зозулю на час проведення службового розслідування.

Активісти вимагали звільнити голову патрульної поліції Зозулю
Активісти вимагали звільнити голову патрульної поліції Зозулю

Комісія з питань дотримання законності та протидії комісії Київради одностайно рекомендувала увільнити на час виконання службового розслідування керівника патрульної поліції міста Києва Юрія Зозулю від займаної посади,
– зазначив депутат Київради Юрій Сиротюк.

Нагадаємо, сутички між противниками Маршу рівності у Києві та його учасниками, а також поліцією розпочалися ще до початку ходи. Від 6 ранку 17 червня у столиці неспокійно: правоохоронці повідомляють про понад півсотні затриманих.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Київрада Розслідування
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
сьогодні, 17:00 Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
Блог Медіа 44
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сьогодні, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 908
Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
сьогодні, 14:10 Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
Тетяна Мартинюк 260
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сьогодні, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 1185
Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
сьогодні, 10:01 Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
1475
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук