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У київських дитсадках замість масла постачали заборонений замінник

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У київських дитсадках замість масла постачали заборонений замінник
У київських дитсадках замість масла постачали заборонений замінник / zik.ua

Поліція розслідує привласнення 7,5 мільйонів гривень з бюджету на поставках молокомісткого спреду у дитячі садки замість вершкового масла. Про це повідомили з ухвали Дніпровського районного суду Києва.

Про це повідомляє Agronews.

Правоохоронні органи підозрюють у привласненні коштів представників підприємства "Торгпродсервіс", які уклали договори з Дніпровською та Шевченківською райдержадміністраціями про поставку вершкового масла з масовою часткою жиру 72,7% виробництва "Переяслав-Молпродукт" у 7 дитячих садків на загальну суму 7,5 мільйонів гривень.

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Під час перевірки Держпродспоживслужбою якості харчів в одному з дитсадків, було виявлено масло, яке не відповідає заявленим параметрам. Після цього відомство перевірило й інші дитячі садки, куди постачалась дана продукція. В результаті у продукті було виявлено вміст дешевого аналога масла – молокомісткого спреда, що на 50% складається з немолочних жирів та використання якого у нашій країні заборонено Держстандартом.

Як з’ясували слідчі, "Торгпродсервіс" у 2017 році закупив у Андрушівського маслосирзаводу молокомісткий спред на суму 3,7 мільйонів гривень. Різницю вартості, обумовлену договором, було виведено через фіктивні фірми – "Мясторг" та "Аман Агро".

В Дніпровському управлінні поліції відкрили кримінальне провадження щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах. Службовим особам "Торгпродсервісу" загрожує до 7 років ув’язнення.

Власником і керівником "Торгпродсервіс" є Михайло Олійник. Підприємство заснувалось у 2000 році та спеціалізується на оптовій торгівлі продовольчими продуктами. Компанія досить часто перемагає у тендерах на постачання харчових продуктів в шкільні та дошкільні заклади Києва.

Теги: Новини України Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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