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У київських вагонах метро з'явились монітори та камери відеоспостереження

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У Києві осучаснили вагони метрополітену. Усе – заради зручності, комфорту та безпеки. Відтепер пасажири бачитимуть, у якій частині міста перебувають. Локація відображатиметься на новеньких моніторах. Крім цього, кожен вагон обладнають відеокамерами.

Вже 27 вагонів столичного метро обладнали сучасними моніторами і частково – системою відеонагляду. Щоправда, поки що лише на "червоній гілці". Відтепер, перебуваючи у підземці, пасажири бачитимуть своє місцезнаходження на відео. І не лише це. 

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"Зможуть знати про напрямок руху, про наступні станції, про пересадкові вузли і маршрути наземного транспорту, які стикуються з даними станціями метро", – зазначив заступник начальника Київського метрополітену Дмитро Пеклун.

Через монітори інформуватимуть про пересадки, близькість вокзалів та аеропортів, зміни в роботі метрополітену. Щоправда, є і неділоки: компанія, яка інвестувала у покращення підземки, тепер відбиватиме кошти рекламою. Тож пасажири змушені будуть переглядати ролики.

А ще у підземці поселиться Гусь. Мультиплікаційний персонаж навчатиме правилам безпеки. І це не все: пасажири будуть під пильною увагою адміністрації метрополітену. У вагонах встановлять відеокамери. Де саме – журналістам не показали.


Гусь в метро, Київ

Гроші у проект – 60 мільйонів гривень – інвестує приватна компанія. Для початку осучаснити мають вагони метро, а потім візьмуться і за платформи. Там мають замінити радянські табло сучасними європейськими, щоб вони показували час до прибуття потяга.

До кінця року сучасними моніторами та системою відеонагляду обіцяють обладнати 100 потягів метро. 

Автор: Марина Молька
Теги: Новини Києва метро
Джерело: 24 канал
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