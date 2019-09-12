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      ДБР проводить обшуки у київській квартирі Гонтаревої

      1897 Читать новость на русском
      Валерія Гонтарева
      Валерія Гонтарева / nbn.ua

      Правоохоронці проводять обшуки за місцем прописки ексголови НБУ Валерії Гонтаревої у Києві.

      Гонтарева повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що 10 чоловіків у бронежилетах на вулиці Великій Житомирській зламали ломом двері та проводять обшуки. "Вчора "ПриватБанк", сьогодні я", – сказала ексголова НБУ.

      Важливо: Гонтарева може попросити політичного притулку у Великої Британії

      За її словами, правоохоронці в масках і з автоматами. Ексголова Нацбанку зазначила, що за місцем обшуку нікого немає, так як вона не живе там уже майже рік. 

      Мій адвокат повідомив давно ГПУ і ДБР про місце мого проживання в Лондоні,
      – підкреслила Гонтарева.

      Тим часом, речниця ДБР Анжеліка Комарова підтвердила, що у Гонтаревої тривають обшуки, пише "Укрінформ". Обшуки проводять у рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку у 2016 році. Речниця ДБР запевнила, що дозвіл на проведення слідчих дій надав суд.

      Про обшуки у Гонтаревої повідомив також в своєму телеграм-каналі колишній заступник глави адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.

      У справі про мародерство та розкрадання в армії обшуки відбуваються вдома у Гонтаревої, в Укроборонпромі та структурах, які брали участь у відмиванні командою Порошенка вкрадених в армії коштів,
      – написав він.

      11 вересня до головного офісу "Приватбанку" в Дніпрі прийшли силовики зі зброєю, які провели там обшуки. Вони пов'язані з одним із договорів, що раніше був укладений банком. Детальніше – читайте за посиланням.

      Читайте також: Це нещасний випадок, – поліція Лондона про наїзд авто на Гонтареву

      ДБР хоче допитати Валерію Гонтареву: чому?У серпні 2019 року ГПУ викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

      Перед цим ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Нагадаємо, що з жовтня 2018 року ексголова НБУ проживає в Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

      До речі, саме під час перебування Гонтаревої на посаді голови НБУ і відбулася націоналізація "Приватбанку".

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      Теги: Новини України Новини Києва Валерія Гонтарева Державне бюро розслідувань Розслідування НБУ Кримінальні новини
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