ДБР проводить обшуки у київській квартирі Гонтаревої

Правоохоронці проводять обшуки за місцем прописки ексголови НБУ Валерії Гонтаревої у Києві.

Гонтарева повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що 10 чоловіків у бронежилетах на вулиці Великій Житомирській зламали ломом двері та проводять обшуки. "Вчора "ПриватБанк", сьогодні я", – сказала ексголова НБУ.

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За її словами, правоохоронці в масках і з автоматами. Ексголова Нацбанку зазначила, що за місцем обшуку нікого немає, так як вона не живе там уже майже рік.

Мій адвокат повідомив давно ГПУ і ДБР про місце мого проживання в Лондоні,

– підкреслила Гонтарева.

Тим часом, речниця ДБР Анжеліка Комарова підтвердила, що у Гонтаревої тривають обшуки, пише "Укрінформ". Обшуки проводять у рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку у 2016 році. Речниця ДБР запевнила, що дозвіл на проведення слідчих дій надав суд.

Про обшуки у Гонтаревої повідомив також в своєму телеграм-каналі колишній заступник глави адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.

У справі про мародерство та розкрадання в армії обшуки відбуваються вдома у Гонтаревої, в Укроборонпромі та структурах, які брали участь у відмиванні командою Порошенка вкрадених в армії коштів,

– написав він.

11 вересня до головного офісу "Приватбанку" в Дніпрі прийшли силовики зі зброєю, які провели там обшуки. Вони пов'язані з одним із договорів, що раніше був укладений банком. Детальніше – читайте за посиланням.

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ДБР хоче допитати Валерію Гонтареву: чому?У серпні 2019 року ГПУ викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.



Перед цим ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Нагадаємо, що з жовтня 2018 року ексголова НБУ проживає в Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.



До речі, саме під час перебування Гонтаревої на посаді голови НБУ і відбулася націоналізація "Приватбанку".