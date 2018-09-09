У київській маршрутці п'яний пасажир вдарив ножем чоловіка через зауваження

В одній із маршруток Києва нетверезий пасажир накинувся з ножем на чоловіка через те, що той зробив йому зауваження через неадекватну поведінку.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Києва.

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Зазначається, що інцидент стався 8 вересня ввечері. Після отримання повідомлення на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, патрульна поліція та медики.

Поспілкувавшись з пасажирами маршрутного таксі та опитавши свідків правоохоронці встановили, що один з пасажирів маршрутки перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння почав хуліганити та поводити себе неадекватно. Інший пасажир зробив йому зауваження, після чого отримав від хулігана удар ножем у живіт.

Медики надали пораненому усю необхідну допомогу та госпіталізували його до лікарні з колото-різаним пораненням.

Правопорушником виявився 61-річний чоловік. Правоохоронці затримали його.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі за хуліганство.