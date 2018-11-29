У київській підземці проведуть капітальний ремонт бомбосховищ: деталі

Орієнтовна вартість капітального ремонту укриттів становить майже 27 мільйонів гривень. Орієнтовно, ремонтні роботи можуть завершитися в вересні 2019 року.

Відповідний тендер розмістили на сайті державних закупівель Prozorro.

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Бомбосховища відремонтують на синій лінії метро від станції "Контрактова площа" до станції "Либідська". Відомом, що їх побудували ще у 1980-х роках, разом із самими станціями, проте згодом перестали обслуговувати.

Оскільки ці підземні конструкції сполучені з наявними об’єктами метрополітену, виникає небезпека впливу на стан споруд, що експлуатуються у процесі пасажирських перевезень,

– пояснюють потребу ремонту у "Київському метрополітені".

Орієнтовна вартість капітального ремонту становить 26 мільйонів 807 тисяч гривень. Тендерні пропозиції можна подати до 14 грудня. Аукціон відбудеться 17 грудня.

Підрядник повинен буде закінчити ремонтні роботи через 9 місяців після перемоги на аукціоні.

Зазначається, що після закінчення усіх необхідних робіт підземка зоже забезпечити пасажирів оновленими об'єктами цивільної оборони, захисту персоналу та населення у воєнний час.

Додамо, що плани керівництва "Київського метрополітену" покращити стан бомбосховищ у столиці, найімовірніше, не пов'язаний із проголошенням воєнного стану в Україні, оскільки у Київській області його не запроваджували.

Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.



Офіційно закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності 28 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.