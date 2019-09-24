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      У київського депутата з партії Порошенка вкрали годинник за ціною квартири

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      Георгій Ясинський
      Георгій Ясинський / Соцмережі

      У Києві на Хрещатику поблизу будівлі Київської міської ради обікрали депутата Київради від депутатської фракції "Солідарність" Георгія Ясинського. Інцидент трапився увечері 20 вересня, проте про нього стало відомим лише сьогодні.

      Як розповів політик правоохоронцям, на вулиці біля місця його роботи у нього з руки непомітно зняли годинник марки Breguet, опісля зловмисники заховалися у натовпі, передає ресурс "Страна" з посиланням на джерела в МВС.

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      За словами людей з оточення Ясинського, у нього вкрали дуже дорогу модель годинника. Її середня ціна становить 31,5 тисяч доларів. Зауважимо, що приблизно стільки ж потрібно викласти за однокімнатну квартиру в Києві.

      Мовиться про годинник Breguet Marine Automatic Chronograph, що має корпус із 18-каратного рожевого золота. Згідно з рекламними матеріалами, в цій моделі на золоті стрілки нанесено люмінесцентне покриття, завдяки якому легко визначати час у темряві. Водночас золотий циферблат покрито чорним родієвим шаром. Модель доповнює каучуковий ремінець із золотою відкидною застібкою. Після того, як завели годинник, він працюватиме щонайменше дві доби.

      Breguet, Ясинський, годинник, крадіжка, Київрада
      Годинники Breguet  з серії Marine та ціни на них 

      За фактом крадіжки годинника в Ясинського правоохоронці відкрили кримінальне провадження – стаття про крадіжку в особливо великих розмірах.

      Ще один прикрий інцидент з представником столичної влади: Заступника голови КМДА Слончака побили у Києві: який стан потерпілого

      Що відомо про Георгія Ясинського 

      Народився він 26 січня 1984 року, тобто зараз йому – 35 років. Він є уродженцем Києва та все життя від народження прожив у столиці України. Навчався у Київському національному екномічному університеті. Має вищу економічну освіту, зокрема є магістром з фінансів і кандидатом економічних наук.

      Ясинський почав працювати у 2003 році. Спершу він був менеджером з розвитку бізнесу компанії "Проктер енд Гембл Україна", потім консультантом з інвестиційних питань у Colliers International, а з 2006 по 2008 рік займав посаду директора з комерційних питань фірми "Інвестхаус". Також у 2008 році заснував і очолив компанію Homeland Capital, що займається нерухомістю, будівництвом, управлінням проектами та залученням інвестицій.

      З 2012 року Ясинський є на громадських засадах помічником-консультантом нардепа Володимира Ар’єва. У травні 2014-го став депутатом Київради, сьогодні він – секретар постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

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      Теги: Новини України Новини Києва Європейська солідарність Київрада
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