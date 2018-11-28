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      У київському "Арсеналі" 2 місяці не платять зарплату, у клубі не заперечили цю інформацію

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      У київському "Арсеналі" 2 місяці не платять зарплату
      У київському "Арсеналі" 2 місяці не платять зарплату / arsenal-kyiv.com

      Київський клуб "Арсенал", який посідає останнє місце в чемпіонаті України, зіштовхнувся з фінансовими проблемами.

      За інформацією видання Tribuna.com, в "Арсеналі" існує двомісячна заборгованість із зарплати.

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      24 Канал зв'язався з представниками клубу. "Каноніри" не заперечили цю інформацію, заявивши, що поки не коментують ситуацію.

      Нагадаємо, що після 16 турів команда займає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі киян тільки 7 очок.

      Теги: Спорт Футбол Чемпіонат світу з футболу - 2018 ФК Арсенал-Київ
      Джерело: 24 Канал
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