У київському "Арсеналі" 2 місяці не платять зарплату, у клубі не заперечили цю інформацію
Київський клуб "Арсенал", який посідає останнє місце в чемпіонаті України, зіштовхнувся з фінансовими проблемами.
За інформацією видання Tribuna.com, в "Арсеналі" існує двомісячна заборгованість із зарплати.
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24 Канал зв'язався з представниками клубу. "Каноніри" не заперечили цю інформацію, заявивши, що поки не коментують ситуацію.
Нагадаємо, що після 16 турів команда займає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі киян тільки 7 очок.
Джерело: 24 Канал
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