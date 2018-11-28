У київському "Арсеналі" 2 місяці не платять зарплату, у клубі не заперечили цю інформацію

Київський клуб "Арсенал", який посідає останнє місце в чемпіонаті України, зіштовхнувся з фінансовими проблемами.

За інформацією видання Tribuna.com, в "Арсеналі" існує двомісячна заборгованість із зарплати.

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24 Канал зв'язався з представниками клубу. "Каноніри" не заперечили цю інформацію, заявивши, що поки не коментують ситуацію.

Нагадаємо, що після 16 турів команда займає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі киян тільки 7 очок.