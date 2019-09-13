У київському "Ашані" спалахнула пожежа: фото, відео

У київському супермаркеті "Ашан", що в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, сталася пожежа. Усіх відвідувачів евакуювали, постраждалих немає.

Пожежа в "Ашані" спалахнула близько 16:45, повідомляє dtp.kiev. Читайте також: У Дніпрі після матчу збірної України спалахнув ТЦ "Міріада": фото, відео За попередніми даними, загорілася піч у відділі з хлібо-булочними виробами. Працівники супермаркету почали гасити пожежу за допомогою вогнегасників. У залі почалося сильне задимлення, тому усіх відвідувачів супермаркету евакуювали. Близько 19 години "Ашан" відновив свою роботу і людям дозволили заходити в супермаркет. Пожежа в "Ашані" у Києві: відео