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      У київському "Ашані" спалахнула пожежа: фото, відео

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      У Києві в "Ашані" сталася пожежа
      У Києві в "Ашані" сталася пожежа / Фото з Facebook

      У київському супермаркеті "Ашан", що в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, сталася пожежа. Усіх відвідувачів евакуювали, постраждалих немає.

      Пожежа в "Ашані" спалахнула близько 16:45, повідомляє dtp.kiev.

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      За попередніми даними, загорілася піч у відділі з хлібо-булочними виробами. Працівники супермаркету почали гасити пожежу за допомогою вогнегасників.

      У залі почалося сильне задимлення, тому усіх відвідувачів супермаркету евакуювали.

      Близько 19 години "Ашан" відновив свою роботу і людям дозволили заходити в супермаркет.

      Пожежа в "Ашані" у Києві: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Пожежа Новини Києва Новини України
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