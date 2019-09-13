У київському "Ашані" спалахнула пожежа: фото, відео
У київському супермаркеті "Ашан", що в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, сталася пожежа. Усіх відвідувачів евакуювали, постраждалих немає.
Пожежа в "Ашані" спалахнула близько 16:45, повідомляє dtp.kiev.
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За попередніми даними, загорілася піч у відділі з хлібо-булочними виробами. Працівники супермаркету почали гасити пожежу за допомогою вогнегасників.
У залі почалося сильне задимлення, тому усіх відвідувачів супермаркету евакуювали.
Близько 19 години "Ашан" відновив свою роботу і людям дозволили заходити в супермаркет.
Пожежа в "Ашані" у Києві: відео
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