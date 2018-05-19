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У київському метро до Ліги Чемпіонів з'явився "вагон-футбольне поле"

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Відсьогодні у київському метро курсуватиме вагон-стадіон
Відсьогодні у київському метро курсуватиме вагон-стадіон / Фото із соцмереж

З 19 травня у метро Києва курсуватиме "вагон-стадіон". Вагон стилізований під футбольне поле. На спинках сидінь позначені номери "гравців".

Про це на сторінці у Facebook повідомила речниця Київського метрополітену Наталка Макогон.

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Подарунок для пасажирів підготувала компанія MasterCard спільно з метрополітеном,
– написала Макогон.

Зазначається, що вагон курсуватиме по "синій" гілці, на якій розташована станція метро "Олімпійська".

 

Теги: Новини Києва Новини політики Транспорт Ліга чемпіонів метро
Джерело: 24 канал
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