У київському метро до Ліги Чемпіонів з'явився "вагон-футбольне поле"

З 19 травня у метро Києва курсуватиме "вагон-стадіон". Вагон стилізований під футбольне поле. На спинках сидінь позначені номери "гравців".

Про це на сторінці у Facebook повідомила речниця Київського метрополітену Наталка Макогон.

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Подарунок для пасажирів підготувала компанія MasterCard спільно з метрополітеном,

– написала Макогон.

Зазначається, що вагон курсуватиме по "синій" гілці, на якій розташована станція метро "Олімпійська".