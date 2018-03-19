18:52
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-13°C
-5°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

У київському метро можна позайматися на тренажерах: відома вартість абономенту

152 Читать новость на русском
У київському метро працює спортзал
У київському метро працює спортзал / Фото з вільних мереж

У київському метрополітені працює спортзал. Займатися на тренажерах можуть як і працівники підземки, так і всі охочі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар київського метрополітену Наталка Макогон.

"Є в метро такі штуки, що не тунелі, але дуже круто. Це, наприклад, спортзал. У нас в метроспортзалі без пафосу і кисневих коктейлів звісно, але всі тренажери, що треба, є і навіть такі, що не у всіх спортцентрах ставлять, – теж є", – мовиться у повідомленні Макогон.

Читайте також: Київський метрополітен звернувся до Ілона Маска з цікавою пропозицією

Так, абонемент для працівників метро у цьому спортзалі коштує всього 30 гривень на місяць, а для решти охочих – 18о гривень.

"Душ, ринг, качалка, груші, скакалки, настільний теніс... І вартість – це просто пісня: якщо працюєш в метро – 30 гривень на місяць або 5 гривень – одне заняття! Якщо просто хочеш качати біцуху з машиністами і монтерами – готуй 180 гривень на місячний абонемент", – додала прес-секретар метрополітену.

Теги: Новини України Новини Києва метро Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Президентська істерика: що змусило Порошенка не на жарт рознервуватись
сьогодні, 18:00 Президентська істерика: що змусило Порошенка не на жарт рознервуватись
Дмитро Гнап 1383
Кремлю удалось задушить первый акт
сьогодні, 17:02 Кремлю удалось задушить первый акт "Кубанской весны"
Андрій Воропаєв 3147
Український телеканал потрапив у скандал через смерть російського актора Табакова
сьогодні, 18:26 Український телеканал потрапив у скандал через смерть російського актора Табакова
567
У
сьогодні, 18:01 У "Новій пошті" назвали суму, яку вилучили правоохоронці
476
Не Вакарчук і не Порошенко: хто може стати президентом України
сьогодні, 16:05 Не Вакарчук і не Порошенко: хто може стати президентом України
7433
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук