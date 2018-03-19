У київському метро можна позайматися на тренажерах: відома вартість абономенту

У київському метрополітені працює спортзал. Займатися на тренажерах можуть як і працівники підземки, так і всі охочі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар київського метрополітену Наталка Макогон.

"Є в метро такі штуки, що не тунелі, але дуже круто. Це, наприклад, спортзал. У нас в метроспортзалі без пафосу і кисневих коктейлів звісно, але всі тренажери, що треба, є і навіть такі, що не у всіх спортцентрах ставлять, – теж є", – мовиться у повідомленні Макогон.

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Так, абонемент для працівників метро у цьому спортзалі коштує всього 30 гривень на місяць, а для решти охочих – 18о гривень.

"Душ, ринг, качалка, груші, скакалки, настільний теніс... І вартість – це просто пісня: якщо працюєш в метро – 30 гривень на місяць або 5 гривень – одне заняття! Якщо просто хочеш качати біцуху з машиністами і монтерами – готуй 180 гривень на місячний абонемент", – додала прес-секретар метрополітену.