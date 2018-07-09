У київському метро можуть з'явитися туалети для пасажирів

В Україні вже є туалети для пасажирів на деяких станціях харківського метрополітену, тепер облаштувати їх можуть і в київському метро.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що в мережі з'явилося багато пропозицій щодо туалетів в метро, доступних для звичайних людей (пасажирів метро). "Питання не нове і періодично піднімається громадянами. На скільки мені відомо, в Києві навіть створювали таку петицію, яку підтримало багато киян. Тобто запит у суспільства є", – сказав Лев Парцхаладзе.

Але проектування публічних туалетів на станціях метрополітену в державних будівельних нормах зараз не передбачено. Тому, оновлюючи ДБН щодо метрополітенів, ми вирішили також проаналізувати і це питання та розглянути пропозицію щодо введення нової норми, яка буде стосуватися можливості проектування туалетів на станціях метро чи при вході до них,

– запевнив Парцхаладзе.

За його словами, спочатку потрібно проаналізувати всі технічні можливості, зокрема як це можна виконати, та зробити оцінку питання з усіх сторін. Ключові критерії: необхідність, безпека та співвідношення щодо вартості.

"Можливо, на самих перонах станцій робити це буде складно технічно. Альтернативні варіанти – проектувати громадські вбиральні при вході у метро або в підземних переходах. Це буде зручно для людей. У багатьох країнах Європи саме так і зроблено, наприклад, у підземках Лондона, Парижа чи Рима працюють такі туалети", – додав Парцхаладзе.