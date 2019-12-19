У київському метро шукали вибухівку
По обіді 19 грудня станцію "Площа Льва Толстого" закрили на вхід і вихід. Через анонімне повідомлення тут шукали вибухівку.
Про закриття станції повідомили на сторінці Київського метрополітену у фейсбуці.
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Спеціалісти перевірили інформацію про замінування. Вибухівки не знайшли. Метро працює у звичному режимі.
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