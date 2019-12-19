У київському метро шукали вибухівку

По обіді 19 грудня станцію "Площа Льва Толстого" закрили на вхід і вихід. Через анонімне повідомлення тут шукали вибухівку.

Про закриття станції повідомили на сторінці Київського метрополітену у фейсбуці. До слова: Графік роботи транспорту в новорічну ніч у Києві Спеціалісти перевірили інформацію про замінування. Вибухівки не знайшли. Метро працює у звичному режимі.