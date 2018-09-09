У київському метро стався збій у русі через пасажира на колії

У Києві на "синій гілці" метро стався збій у русі через присутність одного пасажира на колії.

Про це повідомляє УНН.

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Про те, що причиною збою став пасажир, журналістам розповіли у прес-службі Київського метрополітену.

Збій у графіку стався через пасажира на колії по станції "Контрактова площа,

– повідомили у прес-службі.

За інформацією столичної підземки, наразі рух поїздів по "синій лінії" відновлено у звичайному режимі.

Нагадаємо, у київських вагонах метро з'явились монітори та камери відеоспостереження. Вже 27 вагонів столичного метро обладнали сучасною технікою, щоправда, поки що лише на "червоній гілці".