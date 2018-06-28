У київському метро загинула людина: подробиці
На станції метрополітену "Лівобережна" у Києві під потяг потрапила людина, вона загинула.
Про це інформують у прес-службі столичного метро.
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Станція "Лівобережна". Людина потрапила під потяг. Летально,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі рух по лінії відновили у звичайному режимі.
У Facebook-спільноті "Киев оперативный" пишуть, що під потяг потрапив пасажир метро, а також, що медики намагалися його врятувати, проте їм це не вдалося.
Поки не відомо, за яких обставин людина потрапила під потяг.
Джерело: 24 Канал
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