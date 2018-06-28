У київському метро загинула людина: подробиці

На станції метрополітену "Лівобережна" у Києві під потяг потрапила людина, вона загинула.

Про це інформують у прес-службі столичного метро.

Читайте також: У Києві активісти заблокували дорогу: протестують проти вирубки дерев у парку

Станція "Лівобережна". Людина потрапила під потяг. Летально,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі рух по лінії відновили у звичайному режимі.

У Facebook-спільноті "Киев оперативный" пишуть, що під потяг потрапив пасажир метро, а також, що медики намагалися його врятувати, проте їм це не вдалося.

Поки не відомо, за яких обставин людина потрапила під потяг.