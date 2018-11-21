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      У київському метро запустили незвичний потяг

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      У київському метро запустили "Потяг української ідентичності"
      У київському метро запустили "Потяг української ідентичності" / informator.news

      Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" спільно з "Київським метрополітеном" презентували у столиці науково-просвітницький проект "Потяг української ідентичності".

      Про це повідомляє Укрінформ.

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      У вагоні розміщено серію інформаційних постерів, які розповідають пасажирам про унікальні факти з історії України на початку ХХ століття. Відомо, що такі постери розміщені в одному з потягів "синьої" гілки київського метрополітену.

      голодомор потяг метро київ
      "Потяг української ідентичності"/ Джерело: Укрінформ

      потяг метро голодомор київ
      Постери у новому вагоні/ Джерело: Укрінформ

      Більше того, з фото люди дізнаються, що один із найбільших злочинів в історії людства – Голодомор-геноцид – спричинений саме через небажання радянської влади відпустити Україну зі складу СРСР.

      Українці погано обізнані про Голодомор, для багатьох цей геноцид і досі є історією про голод, який "виник через перегини на місцях у зв'язку з індустріалізацією",
      – зазначає генеральний директор музею "Меморіал жертв Голодомору" Олеся Стесюк.

      київ метро голодомор вагон
      Постери розміщені в одному з потягів "синьої" гілки київського метрополітену/ Джерело: Укрінформ

      Директор вважає, що такі нові формати подачі інформації можуть охопити максимальну аудиторію. У метро повідомили, що потяг курсуватиме синьою гілкою до 10 грудня.

      Теги: Новини України Новини Києва метро Голодомор
      Джерело: 24 Канал
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