У київському метро запустили незвичний потяг

Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" спільно з "Київським метрополітеном" презентували у столиці науково-просвітницький проект "Потяг української ідентичності".

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також: З кори і відходів: унікальне свідчення геноциду українців – хліб, який пережив Голодомор

У вагоні розміщено серію інформаційних постерів, які розповідають пасажирам про унікальні факти з історії України на початку ХХ століття. Відомо, що такі постери розміщені в одному з потягів "синьої" гілки київського метрополітену.



"Потяг української ідентичності"/ Джерело: Укрінформ



Постери у новому вагоні/ Джерело: Укрінформ

Більше того, з фото люди дізнаються, що один із найбільших злочинів в історії людства – Голодомор-геноцид – спричинений саме через небажання радянської влади відпустити Україну зі складу СРСР.

Українці погано обізнані про Голодомор, для багатьох цей геноцид і досі є історією про голод, який "виник через перегини на місцях у зв'язку з індустріалізацією",

– зазначає генеральний директор музею "Меморіал жертв Голодомору" Олеся Стесюк.



Постери розміщені в одному з потягів "синьої" гілки київського метрополітену/ Джерело: Укрінформ

Директор вважає, що такі нові формати подачі інформації можуть охопити максимальну аудиторію. У метро повідомили, що потяг курсуватиме синьою гілкою до 10 грудня.