18:13
30 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, 28 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      У київському метро знову шукають вибухівку: закрили станцію "Хрещатик"

      5 Читать новость на русском
      У метро Києва шукають вибухівку / slovoidilo.ua

      Станцію метро "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинили. Таке рішення прийняли після анонімного дзвінка про мінування.

      Інформацію про обмеження руху через інцидент повідомили у твіттері Київського метрополітену.

      Зверніть увагу: Кабмін посилив відповідальність за фейкові мінування

      Станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування, 
      – йдеться в повідомленні.

      Інформацію про відкриття станції опублікують одразу після завершення перевірки.

       

      Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список
      сьогодні
      12278
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Києва Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Найуспішніші моделі 2019 року: десять красунь, які підкорили серця мільйонів
      Юлія Турелик 76
      сьогодні , 17:30 Мільйони за публікацію: як Порошенко просував свої ідеї через фейкових політологів та блогерів
      Сергій Лещенко 361
      сьогодні , 17:10 Поштовх до миру: що пишуть західні медіа про обмін полоненими
      Світлана Попова 588
      сьогодні , 16:54 Багнюка та вода по коліна: шокуючі кадри з військового полігону "Широкий Лан"
      Дмитро Гнап 715
      сьогодні , 16:00 Украина без Зеленского
      Михайло Дубинянський 1473
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук