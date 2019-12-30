У київському метро знову шукають вибухівку: закрили станцію "Хрещатик"

Станцію метро "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинили. Таке рішення прийняли після анонімного дзвінка про мінування.

Інформацію про обмеження руху через інцидент повідомили у твіттері Київського метрополітену. Зверніть увагу: Кабмін посилив відповідальність за фейкові мінування Станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування,

– йдеться в повідомленні. Інформацію про відкриття станції опублікують одразу після завершення перевірки. Увага!

Станцію "Хрещатик" + пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід.



Надійшов анонімний дзвінок про мінування!



Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 30 декабря 2019 г.