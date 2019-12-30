У київському метро знову шукають вибухівку: закрили станцію "Хрещатик"
Станцію метро "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинили. Таке рішення прийняли після анонімного дзвінка про мінування.
Інформацію про обмеження руху через інцидент повідомили у твіттері Київського метрополітену.
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Станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування,
– йдеться в повідомленні.
Інформацію про відкриття станції опублікують одразу після завершення перевірки.
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