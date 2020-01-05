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      У київському метро зняли на відео "людину-павука"

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      У київському метро помітили "людину-павука" (ілюстрація) / metronews.ru

      У київському метро зафіксували на відео, як невідомий хлопець замість того, щоб підійматися сходами чи ескалатором, повз по балюстраді, як людина-павук.

      Шоковані пасажири метрополітену спостерігали за хлопцем, який поповзом прямував до виходу. Цей кумедний процес зняли на відео та опублікували у фейсбуці.

      Дивіться також відео: Нетвереза журналістка вела репортаж з "Забігу тверезості"

      "Напевно, добре відсвяткував Новий рік", – пишуть користувачі.

      Дивіться відео з "людиною-павуком" у київському метро:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Курйозні новини Метро
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