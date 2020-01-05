У київському метро зняли на відео "людину-павука"
У київському метро зафіксували на відео, як невідомий хлопець замість того, щоб підійматися сходами чи ескалатором, повз по балюстраді, як людина-павук.
Шоковані пасажири метрополітену спостерігали за хлопцем, який поповзом прямував до виходу. Цей кумедний процес зняли на відео та опублікували у фейсбуці.
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"Напевно, добре відсвяткував Новий рік", – пишуть користувачі.
Дивіться відео з "людиною-павуком" у київському метро:
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