У київському метро зняли на відео "людину-павука"

У київському метро зафіксували на відео, як невідомий хлопець замість того, щоб підійматися сходами чи ескалатором, повз по балюстраді, як людина-павук.

Шоковані пасажири метрополітену спостерігали за хлопцем, який поповзом прямував до виходу. Цей кумедний процес зняли на відео та опублікували у фейсбуці. Дивіться також відео: Нетвереза журналістка вела репортаж з "Забігу тверезості" "Напевно, добре відсвяткував Новий рік", – пишуть користувачі. Дивіться відео з "людиною-павуком" у київському метро: