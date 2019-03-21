У Київському метрополітені розпочнуть ремонтні роботи: деталі

У Києві на станції метро "Святошин" розпочнуться ремонтні роботи. З 23 березня закриють другий вестибюль з виходом до ринку та приміських електропоїздів буде зачинено.

Про початок ремонтних робіт повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

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Відтак 23 березня для пасажирів станції метро "Святошин" тимчасово працюватиме лише один вестибюль у бік заводу імені Антонова. До слова, там вже завершуються ремонтні роботи.

Натомість другий вестибюль з виходом до ринку та приміських електропоїздів буде зачинено на ремонт. У прес-службі зазначили, що проведуть капітальний ремонт всієї станції, а також встановлять ліфти для людей з інвалідністю.