02:24
21 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Стендап від Ляшка та сльози Гройсмана. Нові мультики Гладковського
      Вєсті.UA
      19:41, 20 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      У Київському метрополітені розпочнуть ремонтні роботи: деталі

      164 Читать новость на русском
      У Київському метрополітені розпочнуть ремонтні роботи: деталі
      У Київському метрополітені розпочнуть ремонтні роботи: деталі / politeka.net

      У Києві на станції метро "Святошин" розпочнуться ремонтні роботи. З 23 березня закриють другий вестибюль з виходом до ринку та приміських електропоїздів буде зачинено.

      Про початок ремонтних робіт повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Початок будівництва метро на Виноградар: коли відкриють станції

      Відтак 23 березня для пасажирів станції метро "Святошин" тимчасово працюватиме лише один вестибюль у бік заводу імені Антонова. До слова, там вже завершуються ремонтні роботи.

      Натомість другий вестибюль з виходом до ринку та приміських електропоїздів буде зачинено на ремонт. У прес-службі зазначили, що проведуть капітальний ремонт всієї станції, а також встановлять ліфти для людей з інвалідністю.

      Ремонтні роботи у Київському метро: хроніка подій
      blog_ava
      Луценко заявив, що посол США Йованович надала йому список "недоторканих"
      20 березня
      3086
      Теги: Новини України Новини Києва Будівництво Ремонт Метро Транспорт
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 березня: новий президент Казахстану та санкції України проти РФ
      20 березня , 22:05 Головні новини 20 березня: новий президент Казахстану та санкції України проти РФ
      1185
      "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
      20 березня , 22:00 "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
      Артем Овдієнко 3977
      "Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
      20 березня , 21:00 "Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
      770
      Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
      20 березня , 20:31 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
      Марія Бондар 259
      Мапа найкривавіших конфліктів: за що воював світ у ХХ столітті
      20 березня , 20:06 Мапа найкривавіших конфліктів: за що воював світ у ХХ столітті
      Світлана Попова 793
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук