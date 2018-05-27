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У київському музеї знайшли артефакт 200-річної давності: знахідка розкрила важливу таємницю

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Музейники Києва випадково знайшли стародавню записку на експонаті
Музейники Києва випадково знайшли стародавню записку на експонаті / фото з соціальних мереж

Працівники Національного науково-природничого музею в Києві під час реставраційних робіт випадково знайшли в одному із експонатів стародавню записку.

Про це повідомили на сторінці музею у Facebook.

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Під час обережних маніпуляцій з червонодзьобим пеліканом з нього випала етикетка, вік якої лише трішки не дотягує до 200 років. Саме цей артефакт з минулого відкрив таємницю походження експоната, адже стара книга надходжень відділу зоології приховувала цю інформацію,
– йдеться у повідомленні.

Працівники музею розповідають, що під час розшифрування вінтажного почерку вдалося з’ясувати ім’я колекціонера. Ним виявився Ілля Гаврилович Вознесенський, який здобув червонодзьобого пелікана 15 жовтня 1840 року.

"Сталося це біля берегів Каліфорнії в гавані Бодега, яка носить ім’я іспанського капітана. Дослідник Російсько-Американської компанії Кусков заклав на її березі порт Румянцев для заготівлі хутра, а за 24 кілометри поселення форт Росс, яке стало найпівденнішим російським поселенням на континенті. Рік здобуття зразка червонодзьобого пелікана був передостаннім в житті колонії, адже вже наступного року вона була продана великому землевласнику Джону Саттеру", – пояснюють музейники.

Зазначається, що саме місце збору експонату, гавань Бодега, надихнула Альфреда Хічкока на створення моторошного триллеру "Птахи".

 

Теги: Новини України Новини Києва Новини культури
Джерело: 24 Канал
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