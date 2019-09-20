У київському ресторані п'яний чоловік при дітях побив дружину і погрожував ножем відвідувачам

Увечері 19 вересня в одному з грузинських ресторанів у Києві сталася кривава бійка між подружжям напідпитку. Чоловік агресивно відреагував на ревнощі своєї дружини, побив її і ножем погрожував розправитися із її захисником.

Святкування дня народження закінчилося травмами для трьох киян в одному із грузинських ресторанів на Голосіївському проспекті. Про конфлікт повідомляє сайт Інформатор.

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У ресторані перебували два подружжя зі своїми дітьми. Жінка приревнувала свого чоловіка до подруги та захотіла з'ясувати стосунки. Натомість отримала від нього стусани і лайку.

Як розповіла адміністраторка закладу, побачивши закривавлену відвідувачку, вона миттю викликала охоронців. Інші присутні заради власної безпеки одразу залишили заклад.

За побиту жінку вступився відвідувач із сусіднього столу. Тоді кривдник схопив ніж зі столу та почав погрожувати ним усім присутнім.



Чоловік посеред ресторану на очах у власних дітей побив свою дружину / фото: Інформатор

Заспокоїти нападника вдалося тільки охоронцям, які вивели агресора. Працівник охоронної фірми розповів, що жінка була уся в крові на момент, коли вони приїхали до ресторану.

Та коли на виклик приїхала поліція, постраждала стала всіляко захищати свого чоловіка. Напад на себе вона назвала "звичайною сімейною драмою", на яку не треба зважати. Натомість кривдника передали патрульним.



Патрульні затримали нападника, який побив дружину і ножем погрожував присутнім / фото: Інформатор